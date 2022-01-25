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إصابة 3 مدنيين في الهجوم الصاروخي على مضيف الحلبوسي (تحديث)
Category: أمـن
Date: 2022-01-25T19:16:17+0000
إصابة 3 مدنيين في الهجوم الصاروخي على مضيف الحلبوسي (تحديث)
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