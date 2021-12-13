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إصابة 3 مدنيين بحادث سير و "تسليب" عجلة في ديالى وبغداد

Category: أمـن

Date: 2021-12-13T20:57:35+0000
إصابة 3 مدنيين بحادث سير و "تسليب" عجلة في ديالى وبغداد

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني بإصابة اثنين من المدنيين بحادث سير على طريق بغداد -كركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اثنين من المدنيين أصيبا بانقلاب عجلة جارجر كانا بداخلها على طريق بغداد-كركوك قرب معسكر أشرف جنوب ناحية العظيم شمال قضاء بعقوبة". واضاف، أن "فريقاً من طبابة الحشد الشعبي اسعفهما ونقلهما للمستشفى".

ويطلق على طريق بغداد كركوك الممتد من ديالى الى كركوك(طريق الموت)لكثرة حوادثه المميتة بسبب تهالكه والزخم المروري الذي يشهده.

وفي سياق متصل، افاد مصدر أمني، بأن "4 اشخاص مجهولين اقدموا على سرقة عجلة وإصابة صاحبها بمناطق متفرقة من الجسم بسلاح نوع مسدس ضمن منطقة العامرية غربي بغداد"، موضحا أن "الأشخاص اتصلوا بصاحب العجلة لغرض شرائها بعد نشره لها على مواقع التواصل الاجتماعي".

واشار الى "نقل المصاب الى احد المستشفيات من قبل قوة امنية واحالة الحادث لمكافحة سرقة السيارات".

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