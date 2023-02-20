إصابة 3 مدنيين بحادث سير وسرقة صاحب صيرفة في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى وصلاح الدين، يوم الإثنين، باصابة 3 مدنيين بحادث سير، في وقت تعرض صاحب صيرفة للسرقة في مدينة تكريت.

وقال مصدر في ديالى، لوكالة شفق نيوز، إن "3 مدنيين اصيبوا بحادث تصادم على طريق كركوك - بغداد عند حدود ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة"، مبينا أن "المصابين نقلوا الى المستشفى فيما اتخذت السلطات المعنية الإجراءات اللازمة".

ويتصدر طريق بغداد - كركوك الحوادث المرورية المميتة على مر السنوات الماضية حتى بات يطلق عليه "طريق الموت".

وفي صلاح الدين، اكد مصدر امني تعرض صاحب مكتب للصيرفة لحادث سرقة في مدينة تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين سرقوا نحو 37 مليون دينار من سيارة مركونة في مرآب مستشفى تكريت تعود لصاحب صيرفة".

واشار المصدر الى ان "قوة امنية فتحت تحقيقا بالحادث وتواصل ملاحقة منفذي الحادث".