إصابة 3 عناصر من الحشد بانفجار في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الخميس، بإصابة ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي بهجوم جنوب شرق مدينة تكريت، فيما ألقت مفرزة مشتركة القبض على واحد من "أخطر" تجار المخدرات في محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين، انفجرت مساء اليوم اثناء مرور دورية من اللواء التاسع (قوات بدر) بالحشد الشعبي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الدورية بجروح متفاوتة.

وبين أنه تم نقل الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما انتشرت القوات لتمشيط المنطقة بحثاً عن عبوات أخرى قد تكون مزروعة.

من جانب اخر، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، ان مفرزة مشتركة من مكتب امن قضاء الحيدرية ومكافحة المخدرات في محافظة النجف، تمكنت من القاء القبض على احد اكبر تجار المخدرات في الحيدرية.

وبين انه تم ضبط كمية من مادة الكرستال وميزان ومواد تعاطي وتم تسليمه الى مكافحة المخدرات في النجف كونه مطلوبا لهم.