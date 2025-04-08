إصابة 3 عناصر أمنيين باشتباكات مسلحة مع تاجر مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة عناصر أمنيين باشتباكات مسلحة مع تاجر مخدرات في محاولة لاعتقاله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة تابعة من جهاز مكافحة المخدرات دخلت باشتباك مسلح مع تاجر مخدرات في حي سومر وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، لمحاولة إلقاء القبض عليه".

وأضاف المصدر "القوة الأمنية حاولت دخول منزل تاجر المخدرات لكنها اصطدمت بفخ، فتمكن التاجر من إصابة ثلاثة عناصر من القوة الأمنية أحدهم بحالة خطرة".

وأكد أن "الاشتباكات ما زالت مستمرة مع تاجر المخدرات الذي يعتقد أنه تمت إصابته اثناءالاشتباكمعه".