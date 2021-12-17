إصابة 3 عناصر شرطة بهجوم لداعش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الجمعة، بإصابة ثلاثة عناصر شرطة بتعرض لداعش في أطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان عناصر داعش هاجمت بأسلحة القناص نقطة أمنية تابعة الفوج طوارئ شرطة ديالى الخامس في منطقة (أمام سافر) في أطراف قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وأشار المصدر؛ إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاث عناصر من شرطة الطوارئ كحصيلة أولية فيما وصلت تعزيزات أمنية لمعالجة الموقف الذي لم يحسم حتى الآن.

وتتعرض النقاط الأمنية في عدة مناطق بديالى لهجمات ليلية تشنها عناصر داعش بأسلحة القنص ضمن تكتيك يمارسه عناصر التنظيم خلال السنوات الأخيرة.