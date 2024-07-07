إصابة 3 أشخاص بمشاجرة ورفع قنبلة يدوية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، بإصابة ثلاثة أشخاص بمشاجرة استخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء، واعتقال اثنين من أطراف المشاجرة، فيما تم رفع قنبلة يدوية جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مركز شرطة صدر اليوسفية تلقى بلاغاً بإصابة شخص بطلق ناري في ساقه، كما تعرض اثنين معه للضرب بالعصي في مشاجرة حصلت صباح اليوم مع شقيقين".

وبين أنه "تم تشكيل فريق عمل وانتقل إلى المستشفى لتدوين أقوال المصابين، وبعد جمع العلومات عن الجناة تم تطويق المنطقة التي يسكنانها وغلق المداخل والمخارج والقبض عليهما، وإيداعهما التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "قوة من مكافحة المتفجرات (صقر بغداد) تمكنت من رفع قنبلة يدوية هجومية مرمية على حانب طريق حي الإعلام ضمن منطقة البياع دون إصابات تذكر".