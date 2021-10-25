إصابة 3 أشخاص بانفجار استهدف محكمة في ديالى (تحديث)

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، مساء اليوم الاثنين، بإصابة ثلاثة اشخاص جراء سقوط قذيفة هاون في ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قذيفة هاون عيار (120)، أطلقها مجهولون، سقطت أمام بوابة محكمة أبي صيدا، وادى الى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق بأن الهجوم كان بواسطة عبوة ناسفة، وفق معلومات أولية.

وأشار المصدر إلى ان "قوة امنية هرعت الى مكان الحادث ونقلت الجرحى الى المستشفى فيما فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث الذي لم تحدد اسبابه ودوافعه حتى الان".

وتشهد ناحية ابي صيدا حوادث امنية مستمرة بسبب الثارات العشائرية ووجود بؤر لداعش في قراها وقصباتها الزراعية.