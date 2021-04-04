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إصابة 3 دواعش من منفذي اعدام الصيادين في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-04-04T12:14:14+0000
إصابة 3 دواعش من منفذي اعدام الصيادين في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد قيادي في الحشد الشعبي، يوم الأحد، بإصابة ثلاثة دواعش من منفذي عملية إعدام اثنين من صائدي الأسماك ليلة أمس، فيما تواصل القوات الامنية عملية مسح وتفتيش في مناطق شمال شرقي تكريت بحثاً عن عناصر التنظيم.

وقال مسؤول كتيبة إسناد في اللواء 51 من الحشد الشعبي، محمود الجميلي لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الحشد العشائري نفذت في وقت سابق عمليات مطاردة قرب احدى البحيرات في منطقة الزركة شمال شرقي تكريت، بحثا عن منفذي جريمة إعدام اثنين من الصيادين ليلة أمس السبت".

واضاف ان "القوة عثرت على مخبئهم واشتبكت مع عناصر التنظيم وتمكنت من إصابة ثلاثة منهم، إلا أنهم تمكنوا من الفرار بواسطة الزوارق ولم تتمكن القوة من مطاردتهم لعدم امتلاكها الزوارق".

واكد الجميلي ان "قوة من شرطة سوات تواصل مطاردة عناصر التنظيم الذين نفذوا عملية إختطاف 4 صيادين واعدموا اثنين منهم في منطقة الزركة".

وكان عناصر تنظيم داعش قد اختطفوا ليلة أمس السبت، أربعة مواطنين من اهالي مدينة تكريت يمتهنون صيد الاسماك، ثم اطلق سراح اثنين وقام بإعدام الاخرين رميا بالرصاص في احدى بحيرات الاسماك في منطقة الزركة شمال شرقي تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

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