إصابة 3 جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأربعاء، بإصابة 3 جنود من الجيش العراقي بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم أثناء واجب أمني مشترك جنوب المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الانفجار وقع خلال تنفيذ تشكيلات من اللواء 43 في الجيش العراقي، واجباً أمنياً مشتركاً مع تشكيلات أنصار المرجعية التابعة لهيئة الحشد الشعبي، ضمن قاطع عمليات جزيرة الحضر جنوب غرب مدينة الموصل".

وبين أن "الانفجار تسبب بإصابة ثلاثة جنود بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت العبوة الناسفة حديثة الزرع أو من مخلفات العمليات العسكرية السابقة في المنطقة".