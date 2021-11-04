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إصابة 3 جنود خلال صد هجوم لداعش في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-11-04T20:44:48+0000
إصابة 3 جنود خلال صد هجوم لداعش في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قضاء الرطبة أقصى غرب محافظة الأنبار، يوم الخميس، تعرض إحدى قطعات الجيش لهجوم مسلح من قبل عناصر تنظيم داعش مما أسفر عن اصابة عدد من عناصر الجيش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تنظيم داعش، شنّ هجوم استهدف نقطة تابعة للواء 74 ضمن الفرقة الخامسة التابعة لقوات الجيش العراقي، وذلك بالقرب من منطقة الطبعات التابعة لقضاء الرطبة".

وبين المصدر، بأن "قوات الجيش اشتبكت مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بقوات الجيش"، مؤكدا بالقول "ان قوات الجيش تمكنت أخيرا من تدمير عجلة الارهابيين وقتل من فيها".

وكان قائد عمليات الانبار، الفريق ناصر الغنام، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن تدمير عجلة لتنظيم داعش ومقتل من فيها في عمق صحراء الرطبة.

وقال الغنام في بيان ورد لوكالة "شفق نيوز"، إن قوات الجيش "صدت وبكافة الأسلحة لتقرب عجلة لداعش من عمق صحراء الطبعات الرطبة".

وأضاف أن "قوات الجيش دمرت العجلة وقتلت من فيها دون أية خسائر في صفوف القوات العراقية".

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