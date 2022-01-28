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إصابة 3 جنود بهجوم لداعش في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-01-28T21:00:26+0000
إصابة 3 جنود بهجوم لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الجمعة، بإصابة 3 جنود بهجوم لداعش في قاطع مطيبيجة ضمن حدود صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجمت نقاطا امنية تابعة للفوج الثاني – لواء 95 من الجيش في قاطع مطيبيجة ضمن حدود صلاح الدين واشتبكت معهم ما اسفر عن إصابة 3 جنود".

واضاف، أن "مصدر الهجوم منطقة "أبو فسيلة" شرقي صلاح الدين بحسب المعلومات الأولية".

واكد المصدر، "وصول تعزيزات من عمليات صلاح الدين لاسناد القطعات الأمنية والتصدي للمهاجمين ما اجبر عناصر التنظيم عالفرار وسط انباء بوقوع خسائر بين عناصر داعش لم تتضح حصيلتها".

وتعد مناطق "مطيبيجة" أخطر وأصعب بؤر مسلحي داعش الممتدة بين ثلاث محافظات هي ديالى وكركوك وصلاح الدين والتي يطلق عليها تسمية "امارة الشر" التي لازالت معقلاً للتنظيم ومنطلقا للهجمات التي تستهدف مناطق ديالى وصلاح الدين.

وشهد قاطع مطيبيجة على مدار الاعوام الماضية عمليات امنية وضربات جوية كثيفة الا انها لم تسفر عن تطهير القاطع من الاوكار والجيوب والانفاق التي تتحسن بها الجماعات المسلحة من تنظيم القاعدة سابقا وداعش والتنظيمات الاخرى منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

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