إصابة 3 جنود بالجيش العراقي إثر هجوم لداعش في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بإصابة ثلاثة جنود في الجيش العراقي، إثر هجوم شنه عناصر بتنظيم داعش على أحد النقاط في أطراف قضاء دوميز ضمن محافظة كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الفوج الثاني من اللواء 32 من الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، تعرض لهجوم قرب مقبرة قرية علاوي محمود في قضاء دوميز ضمن محافظة كركوك".

وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تشير إلى إصابة ثلاثة جنود جراء الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة نوع (كلاشنكوف) و(قناص)".

إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، الإطاحة بمجموعة إرهابية تابعة إلى تنظيم داعش في محافظة نينوى.

جاء ذلك، خلال عمليتين نوعيتين أستندتا إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السادسة عشر وبالتعاون مع كتيبة الاستطلاع ومن خلال كمينين محكمين نصبهما عناصر الاستخبارات العسكرية على وكرين للإرهابيين في حي البعث وحي المالية التابعين إلى الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، أسفرت العمليتين عن إلقاء القبض على 4 عناصر من داعش، بينهم إمرأة وهم مطلوبون للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4/إرهاب)، والذين كانوا يعملون مع الإرهابي ما يسمى مسؤول الشرطة الإسلامية للتنظيم (أبو صكر) الذي أُلقيّ القبض عليه من قبل الاستخبارات العسكرية قبل فترة قصيرة، بعد استدراجه من خارج العراق.

وأوضح بيان الاستخبارات، أن الملقى القبض عليهم، كانوا يحملون وثائق غير رسمية بأسماء مستعارة للتنقل بها في مختلف مناطق البلاد، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها.