إصابة 12 شخصاً بينهم بطلق ناري في احتفالات رأس السنة جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي في محافظة ميسان، اليوم الأحد، عن احصائية بأعداد المصابين في احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الأجهزة الطبية المنتشرة في عموم المحافظة استقبلت 12 مصابا باحتفالات رأس السنة الميلادية"، لافتا إلى ان "4 منهم أصيبوا بطلق ناري عشوائي".

واضاف، ان "المصابين الثمانية الآخرين كانت إصاباتهم بسبب الألعاب النارية"، مؤكدا ان "احد المصابين بطلق ناري وضعه غير مستقر".