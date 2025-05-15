إصابة 11 شخصاً بحوادث متفرقة في ذي قار وإدارة كرميان

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، مساء الخميس، بتسجيل حادثي سير شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، اضافة الى تسجيل حادث اطلاق نار، ويأتي ذلك بالتزامن مع اصابة 4 اشخاص في حادث سير بمنطقة كرميان المستقلة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "طريقا (فجر /قلعة سكر) و (فجر/ ال بدير) سجلا وقوع حادثي سير احدهما نتيجة اصطدام 4 عجلات دفعة واحدة، فيما الثاني شهد اصطدام عجلتين"، لافتا إلى ان "الحادثين تسببا باصابة 9 اشخاص بجروح متفاوتة".

واضاف، ان "شابا في العشرينيات من عمره اصاب نفسه بسلاح ناري نتيجة العبث به، فيما تم توقيف شقيقه من قبل الأجهزة الامنية لقيامه باخفاء السلاح عن السلطات الامنية".

وعلى صعيد ذي صلة، اعلنت مديرية مرور ادارة كرميان المستقلة في اقليم كوردستان، عن اصابة اربعة اشخاص في حادث مروري وسط احدى الشوارع الرئيسة في مدينة كلار مركز ادارة كرميان.

وجاء في بيان للمديرية ورد للوكالة، ان "الحادثة حصلت داخل مدينة كلار عندما فقد سائق السيطرة على سيارته وصدمها بعمود وسط الشارع"، لافتا الى ان "الحادثة ادت لاصابة اربعة اشخاص كانوا على متن السيارة".

واوضح البيان ان "السيارة من طراز هونداي “توكسون” وكانت تسير في شارع الشهيد كمال بيوياني عندما فقد السائق السيطرة عليها وخرج من الشارع واصطدم بعمود"، لافتا الى ان "الحادث ادى لاصابة السائق وثلاثة ركاب كانوا معه بجروح متفاوتة الشدة وتم نقلهم الى المستشفى".

واشار الى ان "فريقا مروريا بدأ على الفور التحقيقات بهدف التوصل لاسباب حصول الحادث وكيفيته".