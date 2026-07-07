إصابة واعتقالات إثر مشاجرة مسلحة مع حماية نائب شمال بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باندلاع مشاجرة بين حماية أحد النواب وعدد من الأشخاص في منطقة الطي التابعة لناحية التاجي شمال بغداد، قبل أن تتطور إلى إطلاق نار متبادل بين الطرفين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المشاجرة بدأت على خلفية خلاف لفظي وقع بين الجانبين، مبيناً أن الحادث أسفر عن إصابة منتسب في الحشد الشعبي، وهو ضمن أحد طرفي المشاجرة كان خارج الواجب الرسمي، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية اعتقلت 15 شخصاً من الطرفين، وأودعتهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم.