11 June - 19 July 2026
00 days
00 hours
00 mins
00 secs
  • كأس العالم 2026
  • جدول المباريات

    • إصابة واعتقالات إثر مشاجرة مسلحة مع حماية نائب شمال بغداد

    إصابة واعتقالات إثر مشاجرة مسلحة مع حماية نائب شمال بغداد
    2026-07-07T07:36:27+00:00

    شفق نيوز- بغداد

    أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باندلاع مشاجرة بين حماية أحد النواب وعدد من الأشخاص في منطقة الطي التابعة لناحية التاجي شمال بغداد، قبل أن تتطور إلى إطلاق نار متبادل بين الطرفين.

    وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المشاجرة بدأت على خلفية خلاف لفظي وقع بين الجانبين، مبيناً  أن الحادث أسفر عن إصابة منتسب في الحشد الشعبي، وهو ضمن أحد طرفي المشاجرة كان خارج الواجب الرسمي، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

    وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية اعتقلت 15 شخصاً من الطرفين، وأودعتهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم.

    أخبار ذات صلة arrow right header.svg

    Shafaq Live
    Shafaq Live
    عربي
    عربي
    Radio radio icon