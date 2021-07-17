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إصابة ناشط بالاحتجاجات بجروح في محاولة اغتيال جنوبي العراق .. فيديو

Category: أمـن

Date: 2021-07-17T06:20:43+0000
إصابة ناشط بالاحتجاجات بجروح في محاولة اغتيال جنوبي العراق .. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بتعرض ناشط بالاحتجاجات في محافظة ذي قار جنوبي العراق إلى محاولة أغتيال فاشلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الناشط في تظاهرات الناصرية "ابو الياس السعدون" تعرض إلى عدة طعنات بسكين من قبل مجهولين بالقرب من العلوة القديمة على طريق المرور السريع وهو الآن يرقد في قسم العناية المركزة.

وأعلنت الحكومة العراقية في أغسطس/آب الماضي، مقتل 560 متظاهرا وعنصر أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، انطلق الحراك الشعبي بالعراق، ضد الطبقة السياسية الحاكمة والأوضاع المعيشية المتردية، وتفشي البطالة والفساد المالي والإداري في دوائر ومؤسسات الدولة.

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