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إصابة موظف حكومي بهجوم مسلح في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-11-25T05:46:39+0000
إصابة موظف حكومي بهجوم مسلح في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بإصابة موظف بهجوم مسلح في أطراف ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين فتحوا النار من سلاح رشاش على موظف في مديرية الكهرباء قرب منزله في قرية (ذبابه) في أطراف ناحية أبي صيدا ٣٠كم شمال شرق بعقوبة ما سبب بإصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.

واضاف "أن قوة أمنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته"

وتشهد ناحية أبي صيدا صراعات وحوادث أمنية إرهابية وجنائية بسبب طبيعتها الجغرافية ووجود بؤر للجماعات المسلحة والخارجة عن القانون في قراها الزراعية

 

 

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