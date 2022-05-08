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إصابة موظف حكومي بنزاع عشائري في "أبو غريب" ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-05-08T22:31:18+0000
إصابة موظف حكومي بنزاع عشائري في "أبو غريب" ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة موظف بوزارة الكهرباء خلال نزاع عشائري في قرية طاحوش بمنطقة أبو غريب في بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن النزاع وقع بين أفراد عشائرية معروفين تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة على اثرها اصيب الموظف بطلق ناري بمنطقة الرأس والقدم، وهو بحالة خطرة.

وأضاف أن بعض مواقع التواصل الإجتماعي نقلت الحادث بطريقة غير دقيقة وذكرت أن مسلحين يرتدون زيًا عسكريًا قاموا باقتحام قرية طاحوس بقضاء أبو غريب غرب بغداد، وأطلقوا النار مما تسبب بوقوع 6 إصابات، مبيناً أن هذه المعلومات ليس لها من الصحة. بحسب المصدر.

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