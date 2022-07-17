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إصابة موظف بوزارة الموارد المائية بطلق ناري أثناء رفع تجاوزات في واسط

Category: أمـن

Date: 2022-07-17T13:11:23+0000
إصابة موظف بوزارة الموارد المائية بطلق ناري أثناء رفع تجاوزات في واسط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الاحد، عن إصابة أحد موظفيها بإطلاق ناري أثناء رفع تجاوزات على مصادر المياه في محافظة واسط.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها ملاكات وزارة الموارد المائية في عموم محافظات العراق أثناء تنفيذ واجبهم الرسمي بإزالة التجاوزات لتأمين ايصال المياه للمناطق كافة، تعرض هذا اليوم أحد منتسبي مديرية الموارد المائية في واسط شعبة الدجيلي لإطلاق نار من قبل أحد المتجاوزين".

وبينت الوزارة أنها "كسبت دعوى قضائية ضد المتجاوز وتم تغريمه وعند رفع التجاوز قام بإطلاق النار مما أدى لإصابة أحد الموظفين وهو يرقد حالياً في المستشفى لإجراء عملية جراحية لإصابته البالغة".

ويعاني العراق منذ سنوات من شح المياه بسبب قيام دول المنبع بقطع وتقليل حصته المائية، إلى جانب ندرة الأمطار، وتأزم الوضع بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

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