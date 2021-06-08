إصابة موظفين بحادث واستهداف منزل بقنبلة يدوية في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين يوم الثلاثاء بإصابة موظفين بالصحة بجروح في حادث سير جنوبي صلاح الدين فيما تعرض احد المنازل في قضاء بلد لهجوم بقنبلة يدوية دون اصابات او خسائر بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مدير مركز صحي ومرافقه في ناحية يثرب اصيبا بحادث سير على طريق بثرب- بلد.

واضاف ان المصابين نقلا للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وفي حادث اخر القى مجهولون قنبلة يدوية على منزل احد المدنيين في اطراف قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

واكد المصدر ان الهجوم لم يتسبب بأي إصابات او خسائر بشرية باستثناء اضرار مادية، مشيرا الى ان اسباب الهجوم مجهولة وقيد التحقيق.