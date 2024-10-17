إصابة مهندس بجروح في محاولة اغتيال فاشلة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الخميس، بأن أحد الأشخاص إلى محاولة اغتيال جنوبي مدينة العمارة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العقد الثالث من عمره يعمل مهندسا في شركة (زين الشهد) للمقاولات العامة، تعرض لمحاولة اغتيال على يد مسلحين يستقلون عجلة في قضاء الكحلاء جنوبي ميسان مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " الهجوم المسلح أدى لاصابة المهندس بجروح في جسده نقل على إثرها إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم ".