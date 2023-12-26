إصابة منتسب أمني ومدني حصيلة اشتباكات "سرايا السلام" وقوة من الحشد غربي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الثلاثاء، باصابة شخصين بجروح احدهما منتسب في القوات الامنية جراء الاشتباكات المسلحة التي دارت رحاها أمس في حي العامل غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منتسبا في الشرطة الاتحادية، ومدنياً أُصيبا نتيجة إطلاق النار العشوائي ليلة أمس في حي العامل.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت متأخر من مساء أمس الأثنين، بحدوث توتر أمني افضى إلى اشتباكات مسلحة بين سرايا السلام التابعة للتيار الصدري وقوة من الحشد الشعبي في الحي المذكور.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أنه حسب المعلومات الأولية فإن المشاجرة اندلعت بعد وضع للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق "ابو مهدي المهندس" ضمن المنطقة المذكورة اعلاه.

وأردف المصدر؛ أن قوات الشرطة الاتحادية استنفرت وحداتها في المنطقة وقامت بغلق مداخل المنطقة في محاولة للسيطرة على الوضع.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد نفذت ضربة جوية بطائرة مسيرة استهدفت بها فجر الجمعة 3 كانون الثاني من العام 2020، موكباً يقل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بالقرب من مطار بغداد الدولي، ما أسفر عن مقتلهما وآخرين كانوا معهما.