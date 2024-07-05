إصابة منتسب أمني خلال مطاردة مسلحة أحبطت محاولة سلب عجلة ببغداد

شفق نيوز/ أصيب عنصر أمني ليل الجمعة- السبت، خلال إطلاق نار أثناء محاولة سلب سيارة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن قوة من نجدة شرطة الكرخ ببغداد تم اخطارها بحادث سلب سيارة في حي اسيا بمنطقة الدورة، حيث تدخلت وضبطت العجلة قبل أن يتمكن سارقها من الهروب.

وأضاف، أنه اثناء ملاحقة السارق، فتح النار من سلاحه صوب القوة الأمنية المطاردة، وتمكن من إصابة احد منتسبي الاتحادية.

وأضاف أن القوة الأمنية تمكنت من اعتقال السارق بعد مطاردة في الازقة.