إصابة منتسب أمني بمشاجرة واعتقال عدد من الأشخاص بقضايا مختلفة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بإصابة منتسب أمني برصاصة، واعتقال شقيقين أحدهما منتسب أمني أيضاً، بسبب مشاجرات، فيما ألقي القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة حصلت بين شخصين لم تعرف أسبابها تطورت إلى استخدام المسدسات في منطقة الشعب شمالي بغداد، ما أسفر عن إصابة أحدهما بالرصاص وهو منتسب في وزارة الدفاع، وتم اعتقال الطرفين".

وأضاف أن "مشاجرة أخرى حصلت بين شقيقين أحدهما منتسب في وزارة الداخلية والآخر موظف بوزارة العدل، تطورت إلى استخدام السلاح وإطلاق النار في الفضاء ضمن منطقة سبع البور شمال غربي بغداد، وتم اعتقالهما من قبل القوات الأمنية".

فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها وضمن الخطط الأمنية المعدة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة العابثين بأمن وسلامة المواطنين "تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الأولى من الشرطة الاتحادية، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يستغلون الطرق العامة والأرصفة وتحويلها إلى ساحات لوقوف العجلات في منطقة الكرادة بجانب الرصافة".

وأشارت إلى أن تشكيلات فرقتيّ المشاة السادسة والسابعة عشر والقطعات الملحقة بها وبالتنسيق مع قسم الاستخبارات في قيادة العمليات "ألقت القبض على عدد من المطلوبين بقضايا مختلفة في مناطق، الموظفين، والرسول، والنور، والقادة الزراعي، ومجمع العزاب، وطليطلة، والراكوب، والحركاوي، والهادي، والبو عوسج، والكيلو خمسة، وبئر الحمام، والمريغان، والعجيل، والشعار، ومحيريجة، والبلاسم، والشاكرية، والزيود، والبدو، والكوام، وكراغول، والسلمان، وبستان روضان، ضمن محيط العاصمة بغداد".