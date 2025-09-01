إصابة منتسب بـ"دكة" عشائرية وانتحار شاب جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بإصابة منتسب أمني بنزاع عشائري، وانتحار شاب عبر شنق نفسه، بقضاء الدواية شمال شرق مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصا أصيب بـ(دگة) عشائرية حصلت في قضاء الدواية شمالي مركز المحافظة، بين طرفين".

وأضاف أن "المصاب منتسب امني ينتمي لقيادة شرطة محافظة ذي قار".

وفي حادث آخر، بين المصدر أن "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار شنقا بواسطة (شماغ) داخل منزله الواقع في قضاء الدواية ايضا".

وتابع أن "سبب الانتحار يعود دوافع نفسية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

وتُعرف "الدكَة" العشائرية في العراق بأنها واحدة من أبرز مظاهر العنف المجتمعي، حيث يلجأ أفراد من العشيرة إلى مهاجمة منزل الخصم بإطلاق نار كثيف وتهديدات علنية، مانحين الطرف الآخر مهلة تقليدية- عطوة- تصل إلى ثلاثة أيام للحضور إلى مجلسهم والرضوخ لشروطهم أو دفع تعويض مالي يعرف بـ"الفصل".

وغالباً ما ترتبط هذه الممارسات بنزاعات ثأرية أو خلافات مالية واجتماعية، لكنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة تهدد السلم الأهلي، ما دفع السلطات إلى اعتبارها جريمة إرهابية.