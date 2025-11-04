إصابة منتسب بجروح بليغة اثر انفجار لغم في البصرة

شفق نيوز– البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بإصابة أحد منتسبي حرس الحدود بجروح بليغة إثر انفجار لغم من المخلفات الحربية القديمة ضمن قاطع القرنة شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المصاب يبلغ من العمر 45 عاماً ويسكن قضاء الزبير، وينتسب ضمن قاطع اللواء 16 في حرس الحدود، مشيراً إلى أن الانفجار تسبب ببتر شبه كامل ليديه.

وأضاف أن المصاب نُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً بالحادث.