إصابة منتسب بالأمن ومطلوب يحمل حقيبة تحتوي مواد مخدرة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بإصابة منتسب في القوات الامنية ومتهم يحمل حقيبة تحتوي على كمية من المواد المخدرة في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة من مكافحة اجرام بغداد/ حي العامل ومن خلال نصب كمين محكم لأحد المطلوبين تمت ملاحظة المطلوب ضمن شارع المصرف.

وبين المصدر أن القوة قامت بمطاردة المطلوب والاشتباك معه بالأيدي الامر الذي دفع احد المنتسبين إلى إطلاق النار على المطلوب ما اسفر عن اصابة الأخير، واحد المنتسبين بجروح مختلفة.

وأشتر المصدر إلى القاء القبض المطلوب، وضبط بحوزته حقيبة تحتوي على مواد مخدرة يشتبه بها مادة الكرستال تقدر بأقل من كيلو غرام.