إصابة منتسب بالدفاع المدني وزوجته بهجوم مسلح في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإصابة منتسب في الدفاع المدني وزوجته بجروح، جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون اقتحموا منزلهما في قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المسلحين أقدموا على اقتحام المنزل بقصد سرقته، إلا أن صاحب المنزل وزوجته حاولا التصدي لهم، ما دفع الجناة إلى إطلاق النار عليهما، متسببين بإصابتهما بجروح متفاوتة.

وأضاف أن المصابين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً في مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، وملاحقة الجناة للكشف عن هويتهم وتقديمهم للعدالة.