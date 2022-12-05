إصابة منتسب بالجيش العراقي واعتقال "إرهابي" في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة نائب ضابط في الجيش العراقي، إثر هجوم مسلح، فيما اعتقلت السلطات الأمنية إرهابياً ضمن العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "نائب ضابط منسوباً للجيش، تعرض لإطلاق نار من مصدر مجهول، وأصيب برصاصتين في منطقة الساق أثناء أداء الواجب ضمن مشروع المالح في قضاء الطارمية شمالي العاصمة".

في السياق، ذكر المصدر، أن "بعد متابعة استمرت لأيام عدة، وبعد نصب كمين محكم ضمن مرابطة أم القرى ضمن منطقة الغزالية، وأثناء تدقيق الأشخاص ضمن قاعدة بيانات المطلوبين تم القبض على شخص مطلوب وفق المادة 4/إرهاب".

وأضاف المصدر، أن "المتهم كان يعمل ضمن ما تسمى (ولاية صلاح الدين)، وشارك في العديد من (الغزوات) ضد الأجهزة الأمنية، والقطعات العسكرية".