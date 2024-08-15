إصابة منتسب بالاستخبارات وضبط 100 ألف كتاب مسرب من التربية العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإصابة منتسب في الاستخبارات، وجرح اثنين آخرين بحادثين منفصلين في بغداد، فيما أعلن جهاز الأمن العراقي ضبط قرابة 100 ألف كتاب مدرسي مخالف للضوابط.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "منتسباً في وكالة استخبارات الرصافة، أصيب نتيجة تعرضه إلى إطلاق نار من مصدر مجهول أثناء خروجه من منزله حسب إدعائه ضمن قطاع 56 في مدينة الصدر شرقي العاصمة، وتم التحفظ عليه في المستشفى كإجراء أصولي".

وأضاف المصدر، أن "منطقة الحميدية شهدت مشاجرة بين 3 أشخاص (مخمورين) لم تعرف أسبابها، تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف نوع (مسدس)، ما أدى إلى إصابة اثنين من طرفي المشاجرة، فيما لاذ الثالث بالفرار إلى جهة مجهولة".

في غضون ذلك، ذكر جهاز الأمن العراقي، في بيان ورد للوكالة، أن مفارزه تمكنت من "ضبط 4 مخازن تحتوي على قرابة 100 ألف كتاب دراسي طبعة (2024) مخالفة للضوابط ومسربة من وزارة التربية، في سوق الشعب شمال شرقي بغداد".