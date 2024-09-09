إصابة منتسبين في مكافحة المخدرات بـ"نيران صديقة" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بإصابة 3 منتسبين من مديرية مكافحة مخدرات في محافظة المثنى، على يد زميل لهم.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "3 منتسبين ينتمون لمديرية مكافحة مخدرات المثنى، أصيبوا بسلاح زميلهم من شرطة العقود الجديدة، أثناء عملية تنظيف السلاح".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية أوقفت العنصر الأمني على ذمة التحقيق، وسهلت نقل المصابين للمستشفى"، لافتا إلى أن "قراراً صدر بسحب جميع أسلحة المنتسبين مساء اليوم بعد هذه الحادثة".