مقتل امرأة وإصابة ابنها جراء استهداف مقر للحشد الشعبي في الصويرة (تحديث)

شفق نيوز- واسط

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتعرض أحد مقرات هيئة الحشد الشعبي في قضاء الصويرة بمحافظة واسط إلى قصف.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات الأولية تشير إلى إصابة عدد من عناصر الحشد، فيما أسفر الحادث أيضاً عن مقتل امرأة وإصابة ابنها جراء تطاير الشظايا من موقع القصف في المعسكر".

وأضاف أن القوات الأمنية طوقت مكان القصف، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

سبق وأن قالت ما تُعرف بـ"المقاومة الاسلامية العراقية"، صباح اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من قتل 13 اميركياً وجرح العشرات من بينهم إصابات "بالغة" في حصيلة تنفيذ 291 عملية عسكرية خلال 12 يوماً، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الصراع القائم في المنطقة.