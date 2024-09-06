إصابة مطلوب بعد الاشتباك معه جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باندلاع اشتباك مسلح بين قوة أمنية ومطلوب للقضاء جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكاً مسلحاً عنيفاً اندلع في منطقة آل بعظم جنوبي مدينة الناصرية، بين قوة أمنية ومطلوب للعدالة"، لافتاً إلى أن "القوات الامنية تمكنت من إصابته برصاصات عدة في جسده نقل على إثرها للمستشفى التركي وسط المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "المتهم المصاب مطلوب بعدة قضايا ويصنف من المجرمين الخطرين، كما انه صادر بحقه حكم إعدام غيابي بتهمة قتل شيخ عشيرة بارز في المحافظة".