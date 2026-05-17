إصابة مطلوب بجروح خطيرة إثر محاولته الانتحار أثناء عملية أمنية في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاحد، بأن قوة أمنية نفذت واجب إلقاء قبض بحق مطلوبين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن أحد المطلوبين أقدم أثناء تنفيذ عملية القبض على إطلاق النار على نفسه، في محاولة للانتحار، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة داخل منطقة زيونة.

وأضاف أن القوة الأمنية نقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم اقتياد المطلوب الآخر إلى أحد المراكز الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.