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إصابة مسؤول محلي وموظفين ومقتل شخص بحادثي إطلاق نار في كربلاء وبغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-10T13:13:20+0000
إصابة مسؤول محلي وموظفين ومقتل شخص بحادثي إطلاق نار في كربلاء وبغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية يوم الثلاثاء بإصابة مدير دائرة بلدية كربلاء بطلق ناري أثناء إزالة تجاوز قرب جامعة الصفوة في المحافظة.

وقالت المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم الاعتداء على المهندس عبير مدير بلدية كربلاء مع اثنان من موظفي البلدية من قبل مجموعة من الاشخاص اثناء ازالة التجاوزات على طريق "الحر" قرب كلية الصفوة.

وأضافت أنه تم نقلهم على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج ولم تعرف حالته الصحية الى الان.

الى ذلك فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم صوب مدني اثناء مروره ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة بغداد مما أسفر عن مقتله في الحال.

ووفقا للمصادر فإن المعلومات تشير الى ان الحادث نتيجة خلافات عشائرية.

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