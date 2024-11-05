مقتل آمر فوج باشتباك مع تاجر مخدرات ببغداد والشمري ينعاه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل آمر فوج خلال اشتباك مسلح مع تاجر مخدرات جنوب شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية داهمت منزلاً في قضاء النهراون جنوب شرقي بغداد يقطنه أحد تجار المخدرات المطلوبين للقضاء، إلا أنه واجه القوة بإطلاق النار وحصل اشتباك مسلح أدى إلى إصابة آمر فوج في الشرطة الاتحادية برتبة مقدم بجروح خطيرة جداً، توفي على إثرها بعد نقله إلى المستشفى".

وأضاف أن "المتهم مطلوب أيضاً بتهمة القتل والاشتباكات استمرت لبعض الوقت قبل أن يتمكن المتهم من الفرار إلى جهة مجهولة"، مشيراً إلى أنه "تم "غلق مداخل ومخارج المنطقة التي حصل فيها الاشتباك بحثاً عنه".

ولفت المصدر إلى أن "المتهم كان على علم مسبق بأن هناك خطة لمداهمة منزله واعتقاله وفق قرار قاضي، لذلك كان مستعداً مسبقاً للتجهز والاشتباك مع القوة الأمنية".

من جانبه نعى وزير الداخلية عبد الامير الشمري آمر الفوج الأول باللواء الثاني في الفرقة الأولى شرطة اتحادية المقدم (احمد يونس عبيد) أثناء تنفيذ أمر قبض بحق أحد المطلوبين وفق أحكام المادة 406 (قتل) في منطقة النهروان ببغداد.