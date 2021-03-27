إصابة مدير عام العمليات بجهاز الأمن في الاشتباكات مع تاجر المخدرات ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في جهاز الأمن الوطني يوم السبت بإصابة ضابط رفيع في الجهاز خلال الاشتباكات مع تجار المخدرات الذي سقط على أثرها ضباط آخر ضحية في اشتباكات شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ضباطا بجهاز الامن الوطني وهو النقيب (سلمان داوود المحياوي) سقط ضحية فيما اصيب اللواء (اثير الشمري) وهو مدير عام العمليات في الجهاز اثناء مداهمة وكر لتجار المخدرات في العاصمة بغداد .

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من اليوم بمقتل تاجر مخدرات وإصابة ضابط في الشرطة باشتباكات اندلعت شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان تبادل لإطلاق النار دار بين تجار المخدرات والقوة المنفذة لأمر إلقاء القبض ضمن منطقة "السريدات" في حي البساتين شمالي بغداد.

وأضاف المصدر أن المتهم قام برمي قنبلة يدوية على القوة تسببت بمقتله ومقتل ضابط برتبة نقيب في جهاز الأمن الوطني العراقي مـتأثرا بجروحه البليغة.