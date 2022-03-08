إصابة مدني ومنتسب بنيران قناص في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، مساء الثلاثاء، بإصابة مدني ومنتسب بنيران قناص من تنظيم "داعش" في اطراف ناحية العبارة شمال شرق المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن مدنياً ومنتسب امني اصيبا بجروح جراء هجوم لداعش بأسلحة قناص في اطراف بساتين ناحية العبارة ، (15 كم شمال شرق بعقوبة).

وأضاف، ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثاً عن المهاجمين الذين لاذوا بالفرار، فيما نقلت المصابين الى المستشفى".

وتعد ناحية العبارة، من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة طبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.