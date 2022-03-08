سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابة مدني ومنتسب بنيران قناص في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-03-08T17:51:08+0000
إصابة مدني ومنتسب بنيران قناص في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، مساء الثلاثاء، بإصابة  مدني ومنتسب  بنيران قناص من تنظيم "داعش" في اطراف ناحية العبارة شمال شرق المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن مدنياً ومنتسب امني اصيبا بجروح جراء هجوم لداعش بأسلحة قناص في اطراف بساتين ناحية العبارة ، (15 كم شمال شرق بعقوبة).

وأضاف، ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثاً عن المهاجمين الذين لاذوا بالفرار، فيما نقلت المصابين الى المستشفى".

 وتعد ناحية العبارة، من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة طبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

related

وفاة عناصر من مقاتلي حشد "ائمة البقيع" بهجوم سابق لداعش في ديالى

Date: 2020-12-08 14:08:43
وفاة عناصر من مقاتلي حشد "ائمة البقيع" بهجوم سابق لداعش في ديالى

ارتفاع حصيلة الهجوم الدامي على قرية "الرشاد" في ديالى

Date: 2021-10-27 06:20:18
ارتفاع حصيلة الهجوم الدامي على قرية "الرشاد" في ديالى

داعش يردي مقاتلاً سُنّياً مناهضا له بهجوم جنوب بعقوبة

Date: 2021-05-19 08:32:42
داعش يردي مقاتلاً سُنّياً مناهضا له بهجوم جنوب بعقوبة

الحشد يعلن حصيلة الضحايا والجرحى من مقاتليه في هجوم داعش قرب خانقين

Date: 2021-02-18 04:16:24
الحشد يعلن حصيلة الضحايا والجرحى من مقاتليه في هجوم داعش قرب خانقين

سقوط ضحية من الجيش العراقي واصابة اخرين بهجوم لداعش في ديالى

Date: 2021-02-04 08:51:29
سقوط ضحية من الجيش العراقي واصابة اخرين بهجوم لداعش في ديالى

معلومات جديدة عن مجزرة ديالى .. داعش شن الهجوم من ثلاثة محاور ولم ينجُ سوى جندي

Date: 2022-01-21 12:22:46
معلومات جديدة عن مجزرة ديالى .. داعش شن الهجوم من ثلاثة محاور ولم ينجُ سوى جندي

"الأعنف منذ أكثر من عام" .. تفاصيل جديدة عن مباغتة داعش للحشد في "الميتة"

Date: 2020-07-26 05:36:02
"الأعنف منذ أكثر من عام" .. تفاصيل جديدة عن مباغتة داعش للحشد في "الميتة"

الجيش يحبط هجوماً لداعش شمال شرقي ديالى

Date: 2021-12-03 18:19:49
الجيش يحبط هجوماً لداعش شمال شرقي ديالى