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إصابة مدني ومنتسب بالحشد الشعبي بهجوم لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-07-27T18:57:14+0000
إصابة مدني ومنتسب بالحشد الشعبي بهجوم لداعش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة مدني ومنتسب بالحشد الشعبي بهجوم لعناصر داعش في أطراف ناحية المنصورية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عناصر داعش هاجموا بأسلحة القنص نقطة أمنية مشتركة للواء ٦٢من الحشد الشعبي وفوج طوارئ الشرطة في قرية الدواليب في حوض شروين شرقي المنصورية ٤٥كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف أن "الهجوم تسبب بتدمير كاميرا المراقبة الحرارية وإصابة منتسب بالحشد ومدني من المارة"، مشيرا الى "وصول تعزيزات أمنية لاحتواء الهجوم ومساندة الحشد والطوارئ ما أجبر المهاجمين على الفرار".

وتشهد مناطق حوض شروين منذ نحو شهر هجمات وتعرضات إرهابية بسبب تنامي نشاط داعش في أطراف شمالي المقدادية وأطراف نهر ديالى المحاذية لناحية المنصورية.

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