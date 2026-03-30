إصابة مدني وتضرر عجلات بسقوط مقذوفات في بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بإصابة مدني وتضرر عجلات إثر سقوط مقذوفات غربي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مدنياً أصيب وتضررت عدد من العجلات، نتيجة سقوط أجسام مجهولة، يعتقد أنها بقايا مقذوفات، ضمن منطقة مضرب الدبات في الشالجية غربي بغداد".

وكانت هجمات صاروخية قد استهدفت اليوم الاثنين محيط مطار بغداد الدولي ومقر الدعم اللوجستي، فيما باشرت القوات الأمنية عمليات بحث لتحديد منطقة إطلاق الصواريخ التي انطلقت من جانب الرصافة شرقي بغداد.