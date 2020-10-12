إصابة مدني بهجوم مسلح في ديالى

شفق نيوز/ أصيب مدني يوم الاثنين بجروح متفاوتة جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز إن "مدنيا يعمل كاسبا يسكن ناحية ابي صيدا التابعة لقضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) تعرض الى اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين عندما كان يستقل عجلته خارجا من الناحية على الطريق الرابط مع تقاطع الوجيهية".

وأضاف أن "الهجوم اسفر عن اصابة المدني بجروح مختلفه وتم نقله إلى مستشفى بعقوبة العام لتلقي العلاجات اللازمة".

وتشهد مناطق ديالى هجمات مختلفة بين الحين والاخر اغلبها يشنها مسلحو داعش او لنزاعات عشائرية وثأرات شخصية.



