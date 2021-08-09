إصابة مدني بهجوم لداعش على نقطة أمنية في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بإصابة مدني بهجوم استهدف نقطة أمنية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجمت بأسلحة متوسطة وقنص نقطة أمنية تابعة لشرطة الطوارئ في اطراف قرية (الحد الاخضر) شرقي ناحية العبارة (١٥كم شمال شرق بعقوبة)".

وبين أن "مدنياً صادف مروره قرب النقطة الأمنية أثناء الهجوم أصيب بجروح، فيما ردت قوات الشرطة على المهاجمين الذين لاذوا بالفرار".

وتشهد ناحية العبارة هجمات متكررة بسبب طبيعتها الزراعية الوعرة وكثافة البساتين التي تحوي بؤراً واوكاراً لعناصر تنظيم داعش.