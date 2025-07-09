إصابة مدني بطلق ناري مجهول على طريق موصل – أربيل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر طبي في صحة نينوى، اليوم الأربعاء، بإصابة مدني بطلق ناري مجهول على طريق "موصل – أربيل".

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن مستشفى الحمدانية بمحافظة نينوى استقبل رجلاً مدنياً يبلغ من العمر 33 عاماً أُصيب بطلق ناري عشوائي مجهول المصدر على الطريق الرابط بين الموصل وأربيل في منطقة الكلك (خبات).

وأوضح المصدر، أن "المصاب وصل إلى المستشفى في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء وهو يعاني من إصابة ناجمة عن رصاصة مجهولة المصدر، حيث تم إجراء الإسعافات الطبية اللازمة له، وما زال يتلقى الرعاية الطبية".

وتشهد منطقة خبات في محافظة أربيل توتراً أمنياً منذ يومين، إثر نزاع عشائري على قطعة أرض زراعية تطوّر إلى اشتباكات مسلحة، وصلت حد المواجهة مع قوات الأمن الكوردية التي تدخلت للفصل بين الأطراف المتنازعة.