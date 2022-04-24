إصابة مدني بجروح خطرة بانفجار عبوة ناسفة في سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأحد، بإصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش في قضاء سنجار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش في مجمع القحطانية بقضاء سنجار، انفجرت اليوم لدى مرور مدني بالقرب منها ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة نقل على إثرها إلى المستشفى".

وأضاف أن "قوة أمنية شرعت بتمشيط المنطقة بحثاً عن عبوات ومخلفات حربية أخرى قد تكون ما زالت موجودة".

وبالرغم من مرور نحو خمس سنوات على تحرير قضاء سنجار ومحافظة نينوى عموماً من تنظيم داعش، إلا أن المخلفات الحربية ما زالت تمثل خطراً حقيقياً يهدد حياة وسلامة الأهالي.