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إصابة مدني بثالث تفجير يستهدف محال بيع المشروبات الكحولية ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-01-18T15:22:43+0000
إصابة مدني بثالث تفجير يستهدف محال بيع المشروبات الكحولية ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإصابة مدني بثالث تفجير يستهدف محال بيع المشروبات الكحولية ببغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، مستهدفة محلاً لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة السيدية جنوبي بغداد، مبيناً أن الانفجار أسفر عن إصابة مدني بجروح فضلاً عن اضرار مادية.

وأوضح المصدر، أن قوات امنية فرضت طوقاً على مكان الحادث، مشيراً إلى نقل المصاب لمستشفى قريب لتلقي العلاج وفتح تحقيق في ملابساته.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق يوم الاثنين، بوقوع انفجارين استهدفا متجار لبيع المشروبات الكحولية في منطقتي ساحة الاندلس وحي الجامعة قرب نفق الشرطة، دون تسجيل إصابات.

وتصاعدت مؤخراً حملات منظمة لاستهداف محال بيع المشروبات الكحولية في بغداد، حيث يدير معظم تلك المتاجر، مسيحيون أو إيزيديون، وهم أقليات مُنحوا لعقود التراخيص اللازمة لبيع الكحول في العراق.

ولم تتبنَ جهة على وجه الدقة تلك الاستهدافات، إلا أنه وبنهاية العام الماضي، أعلنت جماعة "ربع الله" مسؤوليتها عن مداهمة مركز للمساج في بغداد والاعتداء الجسدي على النساء في الداخل.

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