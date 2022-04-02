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إصابة مدنيين ومنتسب واعتقالات بحوادث منفصلة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-04-02T12:15:35+0000
إصابة مدنيين ومنتسب واعتقالات بحوادث منفصلة في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإصابة مدنيين اثنين جراء مشاجرة، في حين أصيب منتسب في وكالة الاستخبارات بحادث سير، في مناطق متفرقة من بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ضمن قطاع ٣٥ في مدينة الصدر، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين من طرفي المشاجرة".

وأضاف أن "مشاجرة أخرى بين طرفين تطورت إلى إطلاق النار في الفضاء، قبل أن تصل قوة أمنية لمكان الحادث واعتقلت طرفي المشاجرة وتم إيداعهم التوقيف".

وفي شأن آخر، لفت المصدر، إلى "إصابة منتسب في وكالة الاستخبارات نتيجة حادث سير تمثل باصطدام دراجته بدراجة نوع (تك تك) ضمن منطقة الزعفرانية، ونقله إلى المستشفى، وما يزال فاقداً للوعي، حيث تم إيداع صاحب التكتك التوقيف، لإكمال بقية الإجراءات".

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