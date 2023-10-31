إصابة مدنيين بهجومين منفصلين شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة مدنيين اثنين بهجومين مسلحين، شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مسلحين مجهولون فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن قطاع 61 في مدينة الصدر، شرقي بغداد، ما أسفر عن اصابته برصاصة استقرت في منطقة القدم فيما لاذ المسلحون بالفرار"، مبينا ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته وكشف الجناة".

وفي السياق ذاته، قال المصدر إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع بيك اب قاموا بإطلاق النار على مدني ضمن منطقة جميلة، شرقي بغداد، ما أسفر عن إصابته بجروح في القدم والبطن فيما لاذ المسلحون بالفرار"، مبينا أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته وكشف الجناة".