إصابة مدنيين اثنين بإطلاق نار شمال كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء يوم الأربعاء، بإصابة مدنيين اثنين جراء تعرض سيارة أجرة لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين شمال المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز أن "سيارة أجرة نوع (أفيو) كانت تسير على طريق كركوك – أربيل، قرب مطعم كولدن تايم أسفل المجسر، عندما فتح مجهولون النار عليها، مما أسفر عن إصابة سائق السيارة ومرافقه بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "قوة من شرطة النجدة وصلت إلى مكان الحادث، وطوقت الموقع، فيما باشرت بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث والجهة التي تقف خلفه".

وأكد المصدر أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تتواصل الإجراءات الأمنية في المنطقة".