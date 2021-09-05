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إصابة محامٍ ومقتل سائقه بعملية تسليب جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-09-05T05:00:51+0000
إصابة محامٍ ومقتل سائقه بعملية تسليب جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم الأحد، بمقتل واصابة شخصين بعملية تسليب لأحد المحامين وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن " شخصين يستقلان دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم على عجلة محامٍ وسائقه الشخصي، حيث انتهى الأمر بمقتل السائق على الفور، وإصابة المحامي بجروح، فيما تم تسليبهما مبلغاً ماليا مقداره 30 مليون دينار عراقي كان بحوزتهما".

وأضاف المصدر، أن " عملية الهجوم والتسليب وقعت بمنطقة حي الرحمة وسط المحافظة، حيث لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة المصدر ".

وبين المصدر، أن" قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما نقلت المحامي إلى المشفى لتلقي العلاج، وباشرت بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته ".

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